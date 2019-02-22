Семья Майкла Джексона потребовала 100 миллионов долларов из-за фильма о нем

Семья поп-певца Майкла Джексона предъявила телеканалу HBO иск на 100 миллионов долларов из-за документального фильма «Покидая Нетландию». Об этом сообщает The Variety.

Родственники артиста утверждают, что компания нарушила условия контракта, заключенного в 1992 году во время показа его выступления в Бухаресте. Согласно условиям договора, HBO не имеет права порочить честь и достоинство исполнителя. Они также отмечают, что документальная картина, в которой рассказывается о педофилии музыканта, основана на ложных обвинениях.

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Адвокат семьи Ховард Вейцман заявил, что телеканал и режиссер ленты были хорошо осведомлены о том, насколько противоречива информация о том, что Джексон растлевал детей. «Однако они приняли бессовестное решение похоронить любые доказательства, ставящие под сомнение выбранную ими историю», — добавил он.

В HBO ответили, что «несмотря на отчаянные попытки сорвать показ фильма, планы остаются неизменными». Состоящую из двух частей документалку покажут 3 и 4 марта.

21 февраля в сети появился трейлер «Покидая Нетландию». Четырехчасовая лента, премьера которой состоялась на кинофестивале «Санденс» в январе, раскрывает историю двух предполагаемых жертв Джексона — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны музыканта.

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