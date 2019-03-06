Назван настоящий убийца динозавров

Ученые Имперского колледжа Лондона и Бристольского университета (США) выяснили, что динозавры, вероятно, процветали до удара астероида, а не переживали упадок из-за климатических изменений, как считают некоторые исследователи. Статья ученых опубликована в Nature Communications.

Специалисты провели моделирование экологических ниш — специфических условий обитания, включая температуру воздуха и количество осадков, необходимых для выживания конкретного вида. Они совместили климатические данные и сведения об окаменелостях, чтобы определить, к каким факторам среды были приспособлены североамериканские динозавры позднего мелового периода и где они предпочитали обитать.

Материалы по теме Пробила дно Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты

Исследователи выяснили, что в последних ярусах мелового периода — кампанском и маастрихтском (охватывают промежуток времени от 66 до 83,6 миллиона лет назад) — наблюдается снижение численности динозавров, обитающих в районах, где ныне наблюдается выход скальных пород. Однако моделирование показало, что на самом деле благоприятные для жизни динозавров условия были широко распространены по всему континенту, просто окаменелости в этих местах плохо сохранялись. Кроме того, богатые динозаврами области имели относительно небольшие размеры.

В результате сохранившиеся до нашего времени окаменелости ящеров не являются репрезентативной выборкой, то есть не представляют точно видовой состав и численность динозавров в конце мелового периода. По словам ученых, все знания о динозаврах Северной Америки получены благодаря раскопкам на территории, которая занимает менее одной трети площади континента. Это опровергает ту точку зрения, согласно которой уменьшение количества ископаемых останков должно свидетельствовать о начале упадка гигантских рептилий из-за изменения климата.

Ранее сообщалось, что ученые пришли к выводу о гибели динозавров в результате двух катастроф — падения астероида и массивных излияний лавы в Индии. При этом гигантские ящеры привыкли к теплому климату, возникшему из-за попадания парниковых газов в атмосферу, а столкновение с небесным телом и последующие выбросы вулканической серы послужили причиной резкого похолодания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!