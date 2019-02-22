Раскрыта тайна вымирания динозавров

Международные группы ученых доказали, что две древние глобальные катастрофы — падение астероида и массивные извержения — совместно привели к исчезновению динозавров и другой фауны мезозойской эры. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи прибегли к аргон-аргоновому методу, основанному на измерении соотношения изотопов аргона-40 и аргона-39 в образцах пород. Они определили, что переход от мелового к палеогеновому периоду произошел 66,052 миллиона лет назад. Именно в это время случилось одно из великих массовых вымираний. При этом большая часть (75 процентов) крупных извержений вулканов, которые сформировали траппы плато Декан, имели место уже в начале палеогенового периода, после падения астероида.

Это противоречит точке зрения, согласно которой огромные объемы парниковых газов были выброшены в атмосферу с извержениями еще до начала вымирания. В этом случае животные адаптировались бы к теплому климату, а удар астероида вызвал бы резкое похолодание и способствовал бы исчезновению видов. Однако исследователи считают, что вулканическая активность до смены периодов могла выражаться лишь в выбросах парниковых газов, а не магмы и пепла, либо же изменения климата вовсе не связаны с извержениями.

Другая группа ученых провела датирование вулканических пород на плато Декан на основе уран-свинцового метода и пришла к выводу, что крупные извержения происходили в четыре этапа, как до, так и после падения астероида. Впрочем, из-за особенностей подхода исследователи получили максимальный возраст пород, что делает данные аргон-аргонового датирования более точными.

В любом случае извержения сыграли ключевую роль в массовом вымирании, и падение астероида должно было способствовать вулканической активности, которая привела к выбросам серы и последующему похолоданию. Будущие исследования помогут определить источник парниковых газов, которые выпускались в атмосферу в конце мелового периода, до начала вымирания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!