Познер пристыдил американские СМИ за схожесть с российскими

Журналист Владимир Познер сравнил современные американские СМИ с российскими и обвинил их в ангажированности. Свое мнение на этот счет он выразил в интервью каналу RTVI, запись доступна на YouTube.

Телеведущий заявил, что американские издания забыли о своем долге перед аудиторией. «Представить им как можно больше информации, абсолютно объективной, честной, непредвзятой, — сегодня это все не так», — заявил Познер.

Журналист уточнил, что ранее восхищался американскими СМИ, однако сейчас они очень изменились. По мнению Познера, в своей ангажированности медиа в США стали идентичны российским. «СМИ стали сторонниками либо того, либо другого», — пояснил он.

Эти изменения в системе ценностей Познер связал с общим разделением американского общества. Он уточнил, что ранее в «душах и умах» местных жителей царили устои, прописанные еще в XVIII веке в Декларации независимости: равные права и свободы для всех людей. Однако сейчас, по словам журналиста, он утратил веру в то, что США — особая страна с неповторимым духом.

Ранее стало известно, что Познер поддержал идею ликвидировать могилу Сталина на Красной площади. Он назвал политического деятеля «величайшим преступником» и сравнил его с Гитлером.

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