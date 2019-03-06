Поляк захотел ворваться в парламент и умереть

Поляк планировал в середине марта ворваться в сейм — нижнюю палату парламента — с ненастоящим оружием, однако был задержан. Об этом сообщает RFM24.

Он рассчитывал, что его убьют охранники. Теперь его просят арестовать на три месяца.

Как выяснилось, 28-летний Пшемыслав М. родом из Кракова снимал квартиру в Варшаве, где собирал патроны и макеты различного автоматического и короткоствольного оружия. Во время обысков у него дома нашли множество писем, адресованных политикам, и некое вещество. Он планировал засыпать его в конверты, чтобы оно обожгло получателей. В настоящее время эксперты изучают субстанцию.

Мужчину задержали в связи с рассылкой мэрам городов и бывшему президенту страны Леху Валенсе писем с угрозами. Послания были отправлены по меньшей мере 10 градоначальникам, в том числе мэру Кракова Яцеку Майхровскому, с требованием отставки.

Отмечается, что установить личность отправителя угроз было непросто, поскольку мужчина пытался подставить другого человека. Ему грозит обвинение по трем пунктам: угрозы госслужащим с целью заставить их уйти в отставку, подготовка нападения на сейм и мошенничество, нанесшее ущерб частному лицу.

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