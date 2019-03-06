Журналист возмутил поклонников любовью к блинам с рыбой

Британский спортивный комментатор Иан Абрахамс (Ian Abrahams) по прозвищу Лось (Moose) рассказал в Twitter о своем любимом праздничном лакомстве — блинах с тунцом. Подписчики не одобрили вкусовые предпочтения Лося и назвали его ненормальным.

«Завтра блинный день, не могу дождаться своего обычного блинного завтрака, блинов с тунцом, — восхитительно», — подписал Абрахамс фотографию своего любимого блюда. Он собирался приготовить его в честь так называемого Жирного вторника — праздника, знаменующего преддверие Великого поста.

Публикация набрала сотни лайков и тысячи комментариев. Большинство пользователей сочли такое сочетание продуктов недопустимым. «Тебе нужно проверить свой жесткий диск, Иан», — иронически заметил англичанин Джошуа Бридж (Joshua Bridge), намекая на сумасшествие журналиста. «Я думаю, что многие люди говорили вам об этом много раз, но с вами действительно что-то не так», — заключил футбольный фанат Джейми Турнбалл (Jamie Turnbull).

Многие юзеры отреагировали на публикацию картинками и анимацией, изображающей тошноту. Один из них окрестил Абрахамса фриком.

Поклонник комментаторского таланта журналиста в шутку выдал ему «красную карточку», означающую удаление с игрового поля.

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