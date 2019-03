На телешоу ополчились за неуместный вопрос о Prodigy в день самоубийства Флинта

Зрители британского игрового телешоу The Chase раскритиковали передачу за вопрос, в качестве варианта ответа на который предлагалась группа The Prodigy. Некоторые сочли неуместным то, что вопрос был задан в день самоубийства вокалиста группы Кита Флинта.

На фрагмент передачи обратил внимание один из зрителей. «Подходящий денек для вопроса в The Chase», — отметил он в Twitter.

Участницу шоу спросили, какая из групп была самой малочисленной: The Prodigy, Pretenders или The Proclaimers. Женщина выбрала последний вариант, который оказался верным: в группе Proclaimers было всего два участника. До смерти Флинта в коллективе The Prodigy было трое участников.

Фанаты The Prodigy удивились, что из всех дней вопрос о малочисленной группе решили поставить именно в день смерти ее вокалиста.

«Не самый лучший вопрос, который можно задать сегодня. Брэдли», — обратился к ведущему Брэдли Уолшу житель города Дерби.

«Что️?! Это было в The Chase в тот день️?!» — не могли поверить поклонники The Prodigy.

Тело 49-летнего солиста The Prodigy Кита Флинта было найдено утром 4 марта. Он совершил самоубийство. Как писали таблоиды, музыкант тяжело переносил развод и раздел имущества с супругой и находился в депрессии после их разрыва. Также сообщалось, что в 2015 году во время интервью с журналистом Мэттом Блейком он, шутя, говорил, что убьет себя, как только ему надоест жить.

