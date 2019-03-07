Непритязательность женщин оказалась доминирующим фактором для приема на работу

Зарплатные ожидания женщин оказались ниже, чем у мужчин, что делает представительниц женского пола более востребованными и конкурентоспособными на российском рынке труда. Об этом свидетельствуют данные, полученные сервисом Avito, который проанализировал более 2,3 миллиона резюме и объявлений о поисках работы. Копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Сервис отмечает, что за год зарплатные ожидания во всех крупных городах выросли в диапазоне от 2 до 9 процентов у женщин и в диапазоне от 7 до 13 процентов у мужчин. «Мужчины повсеместно хотят зарабатывать больше женщин: в целом по России эта разница составляет 39 процентов. Однако работодатели активнее реагируют именно на резюме женщин», — говорится в исследовании.

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За 2018 год средняя ожидаемая зарплата мужчин выросла на 8 процентов и достигла в среднем 37 655 рублей, рост аналогичного показателя у женщин составил всего лишь 6 процентов, до 27 038 рублей в месяц. Самыми «равными» по ожидаемым зарплатам отраслями стали: строительство, автомобильный бизнес и бухгалтерия и финансы, где разница в зарплатах колеблется от 22 до 24 процентов в пользу мужчин.

В высшем менеджменте, банковском деле и инвестициях и домашнем персонале разница в ожидаемых зарплатах колеблется от 46 до 61 процента. Однако чрезмерные зарплатные ожидания мужчин зачастую бьют по ним — их резюме менее востребованы, чем женские.

«Более скромные финансовые ожидания женщин имеют и плюс — работодатели обращаются к ним охотнее. Резюме женщин были повсеместно более ликвидны как в 2017 году, так и в 2018-м. Это значит, что на одно резюме женщины приходится больше запросов контактов, чем на одно мужское. За год их превосходство над резюме мужчин стало еще заметнее», — говорится в исследовании.

Наиболее ярко эта ситуация наблюдается в Москве, Воронеже и Казани. Наименее востребованы женщины в Красноярске, Тюмени и Омске.

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