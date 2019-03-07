Воробьев назвал размер привлеченных инвестиций

Московская агломерация является основным драйвером экономического роста в стране, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг, 7 марта. Его слова приводятся на сайте регионального правительства.

«Мы заинтересованы, чтобы в Московской области прибавлялись инвестиции. За последний год мы приросли на 20 процентов. Практически 900 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал было привлечено Московской областью за 2018 год», — сказал Воробьев.

Он добавил, что быстрое и качественное достижение перемен зависит от слаженной работы всех ведомств.

Андрей Воробьев неоднократно заявлял он важности повышения инвестиционной привлекательности региона. С этой целью по его инициативе члены правительства участвуют в роуд-шоу. Последний раз они презентовали возможности региона в Японии в конце февраля. В результате мероприятия было достигнуто соглашение о строительстве в Подмосковье завода по производству грузовых автомобилей.

Кроме того, во второй день роуд-шоу чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин назвал Московскую область лидером по созданию комфортных условий для работы зарубежных инвесторов.

