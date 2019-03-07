Раскрыты подробности массового убийства сотен детей в Перу

Ученые Национального университета Трухильо опубликовали подробности об обнаружении массового захоронения детей и животных, убитых во время ритуального жертвоприношения в XV веке на севере Перу. По словам исследователей, на существование подобной практики не указывали никакие исторические источники. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В ходе раскопок, которые проводились в период с 2011 по 2016 год, были найдены останки более 140 детей и более 200 лам или альпака на территории, площадью около 700 квадратных метров. Среди детей были и мальчики, и девочки в возрасте от пяти до 14 лет. Следы от пореза на грудине и сместившиеся кости ребер указывают на то, что у жертв была вскрыта грудная клетка для извлечения сердца.

Результаты радиоуглеродного датирования показали, что массовое убийство произошло около 1450 года нашей эры во время существования культуры Чиму. Наличие толстого слоя грязи в месте погребения указывает на то, что жертвоприношения были сделаны после сильного ливня или наводнения. Таким образом, кровавая расправа предназначалась в качестве дара богам ради хорошей погоды, считают ученые.

Как сообщалось ранее, на настоящий момент находка представляет собой свидетельство самого массового детского жертвоприношения в истории. До этого рекорд принадлежал городу-государству Теночтитлан в Мехико, где были обнаружены тела 42 детей.

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