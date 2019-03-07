Москалькова рассказала об интересе зарубежных правозащитников к ее предложению

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об интересе зарубежных правозащитников к ее инициативе, касающейся содержания женщин-заключенных. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает ТАСС.

«Мое предложение выработать единые международные стандарты защиты прав женщин, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, вызвало интерес и одобрение», — сказала омбудсмен.

С таким предложением она выступила 5 марта на заседании Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека.

По словам Москальковой, после заседания к ней подошли несколько правозащитников, которые отметили, что находят это предложение заслуживающим поддержки.

Омбудсмен считает, что женщины должны иметь особый режим содержания с учетом положения их семей и детей.

Ранее в четверг сообщалось, что Москалькова выступила за включение воспитания детей в трудовой стаж.

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