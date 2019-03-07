Захотевших сделать премьером принцессу разогнали и лишили прав

В Таиланде Конституционный суд принял решение распустить оппозиционную партию «Тхаи Ракса Чат», которая намеревалась выставить старшую сестру короля кандидатом в премьер-министры. Об этом сообщает Reuters.

«Суд постановил распустить партию», — заявил судья Тавиикиет Миинаканит (Taweekiet Meenakanit). Кроме того, «Тхаи Ракса Чат» отстранили от политической деятельности на 10 лет.

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Скандал разразился после того, как в начале февраля стало известно о выдвижении принцессы Убол Ратаны — старшего ребенка ныне покойного короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX) и королевы Сирикит. Она отказалась от официального королевского титула в 1972 году, когда вышла замуж за американца.

В 1998-м женщина развелась, а в 2001-м вместе с детьми вернулась на родину. Она не вернула свой титул, но политики и общество считают ее частью королевской семьи.

В то же время на Убол Ратану не распространяется закон, по которому оскорбление в адрес царствующего монарха или членов королевской семьи карается тюремным сроком до 15 лет.

Выборы в Таиланде назначены на 24 марта. Они станут первыми после переворота 2014 года. За должность премьер-министра поборется и нынешний глава правительства Прают Чан-Оча, бывший военный, пришедший к власти после переворота.

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