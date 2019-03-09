Из квартиры 26-летнего московского бизнесмена украли 13 миллионов рублей

Из квартиры московского предпринимателя похитили 200 тысяч долларов (более 13 миллионов рублей). Об этом сообщает ТАСС.

Квартира, в которой произошла кража, принадлежит руководителю одной из коммерческих организаций и расположена на улице Новый Арбат в Москве.

«В полицию обратился мужчина 1992 года рождения, — рассказал журналистам представитель пресс-службы ГУ МВД по городу Москве. — Он заявил, что из его квартиры на улице Новый Арбат, 31/12 совершена крупная кража. Установлено, что злоумышленник похитил 200 тысяч долларов, принадлежащих заявителю. Материальный ущерб составил около 13 миллионов 159 тысяч рублей».

Полиция уже задержала по подозрению в совершении этого преступления безработного мужчину 1983 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

В марте 2019 года в Воронеже злоумышленник украл 13,5 тысячи рублей из незапертой машины ВАЗ-2112, принадлежащей местному жителю. Похититель находился в нетрезвом состоянии и потерял свои документы на месте преступления, благодаря чему полиция нашла и задержала его.

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