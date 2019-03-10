Гуайдо задумал ввести режим ЧП в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, планирует попросить Национальную ассамблею ввести режим чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гуайдо, режим ЧП поможет запросить помощь у других стран. В частности, переговоры насчет этого велись с Германией, Японией, Бразилией и Колумбией. «Мы не можем оставить наших людей без поддержки», — добавил лидер оппозиции.

7 марта почти вся Венесуэла осталась без света. Масштабные проблемы с электроснабжением были зафиксированы в 23 из 24 штатов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее «электрической войной» со стороны США. Национальная энергетическая компания страны объяснила случившееся диверсией на гидроэлектростанции «Эль-Гури» в штате Боливар. Министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что сооружение пострадало от кибератаки из США.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.

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