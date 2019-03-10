Олимпийская чемпионка дала интервью без слов

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина дала интервью телеведущему Дмитрию Губерниеву, не сказав ни слова. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

Перед победным спринтом на чемпионате мира в Эстерсунде Кузьмина заболела, а после финиша отказалась общаться с журналистами. Как выяснилось, у нее пропал голос. Однако во время интервью Губерниев задавал спортсменке вопросы, на которые она могла ответить, ничего не говоря.

Кузьмина трижды побеждала на Олимпийских играх, также на ее счету три серебра. Победа в спринте в Эстерсунде стала для нее первой на чемпионатах мира.

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