Раскрыта тайна гибели авторитета Жданчика

Стали известны обстоятельства гибели в августе 2018 года забайкальского криминального авторитета Антона Жданова, известного в криминальных кругах как Жданчик. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает «Экстра».

По данным издания, причиной конфликта с военными в привокзальном кафе, в результате которого и погиб Жданов, послужили его провокационные высказывания. Вместе со знакомыми он провоцировал солдат фразами в духе: «Здесь все мое, а вы — никто». Затем между сторонами конфликта произошла стычка.

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28 августа 2018 года воинский эшелон, следовавший на учения, сделал плановую остановку на станции Петровский Завод в Забайкальском крае. Группа контрактников зашла в местное кафе, в котором Жданчик праздновал свой 29-й день рождения.

Между местными жителями и солдатами произошла ссора, во время которой Жданов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на военнослужащих с ножом и ранил двоих из них. Затем пьяная компания попыталась напасть на эшелон, в который убежали солдаты, и забрасывала его камнями. Часовой после предупредительного выстрела открыл огонь на поражение и убил Жданова.

Антон Жданов 1989 года рождения был местным «смотрящим» — куратором от криминального мира. Жители его родного города Петровск-Забайкальский отзывались о Жданове крайне негативно. По их словам, криминальный авторитет регулярно занимался вымогательством денег, иногда устраивая поборы в школах. Отобранные средства Жданов «скидывал в воровской "общак"».

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