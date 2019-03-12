Популярный российский дизайнер испортил работу молодого подчиненного из мести

Российский дизайнер Игорь Гуляев отказался платить своему подчиненному, 20-летнему художнику Максиму Борисову, и испортил его картины. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал сам Борисов.

По словам Борисова, через два месяца работы помощник Гуляева сообщил ему, что его работы плохие и работодатель больше не нуждаются в его услугах. «Расстроившись от этой информации, я решил выставить все картины, которые делались для интерьера его бутика, на продажу, — пишет художник. — Картины, к моему удивлению, продались за 30 минут».

После этого Гуляев неожиданно заинтересовался работами Борисова и запретил их забирать. Однако автор ответил, что они уже проданы, и он не собирается «обламывать» покупателей.

«Собственно говоря, с его помощниками вытащили четыре картины, и я пошел за последней, самой дорогой... Но я увидел, как он закрашивает ее черной краской и пишет "Макс Предатель", — поведал далее Борисов и признался, что его вынудили отказать покупателю и лишили средств на дальнейшее развитие.

В заключение Борисов заявил, что своим постом он хочет показать всю сущность российского шоу-бизнеса, а не обидеть бывшего начальника.

Материалы по теме Дефилейная часть Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру

Игорь Гуляев — российский модельер, основатель одноименного дома моды Igor Gulyaev и обладатель множества наград в фешен-индустрии. Его одежду носили мировые знаменитости, такие как Уитни Хьюстон, Канье Уэст, Орнелла Мути, Монсеррат Кабалье, Лара Фабиан, а также многие российские звезды, в том числе Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков, Наташа Королева, Яна Рудковская и другие.

В июне 2018 года итальянский дизайнер Стефано Габбана публично оскорбил актрису Селену Гомес в Instagram. Когда в соцсети появился коллаж из пяти снимков Селены Гомес в красных платьях, Габбана в комментариях обозвал певицу уродиной.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!