Самая громкая хэви-метал группа выступит в Москве

Американская хэви-метал группа Manowar выступит в девяти городах России в рамках своего прощального тура The Final Battle. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 12 марта.

Образованная в 1980-м году, Manowar несколько раз входила в книгу рекордов Гиннесса как «самая громкая концертная группа мира». За все время своего существования коллектив записал 13 студийных альбомов, выпустил восемь видеоклипов и более 35 раз отправлялся в туры по всему миру.

В Москве концерт Manowar состоится 14 марта на площадке «ВТБ Арена».

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