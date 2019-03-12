Студентка нашла оригинальный способ заставить соседей выносить мусор

Девушка по имени Рут Кейм (Ruth Came) заставила своих соседей по квартире выносить мусор с помощью остроумного опроса. О неординарном решении проблемы рассказала пользовательница Twitter под ником indiafknellis.

«Если кто-то хотел понять, как жить со студентами, моя соседка только что отправила этот опрос для заполнения нам в чат», — пояснила автор поста.

— ind i a (@indiafknellis) 08 марта 2019, 13:05

Кейм попросила знакомых заполнить анкету, которая якобы затрагивает важную и близкую для нее проблему. Она составила тест, где в шуточной форме спрашивала соседей, знают ли они, как выглядит мусорное ведро.

Последние два вопроса были посвящены своевременному опустошению ведра. «Так как насчет опустошения мусорной корзины», — уточнила она. В этом случае девушка предложила только положительные ответы. В финале она уточнила, согласны ли соседи на такой уговор.

Идея Кейм привела в восторг пользователей сети. Публикация собрала более 50 тысяч лайков, в комментариях подписчики отмечали своих соседей-грязнуль. «Этот человек заслуживает награды», — оценил один из них остроумную выдумку.

Сама автор поста отметила, что ее вовсе не обидело предложение Кейм, — ей слишком сильно понравилась форма, в которой та преподнесла свои идеи.

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