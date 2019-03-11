Телеведущую осмеяли за платье в беконном стиле

Ведущую Good Morning Britain Кейт Гарравэй (Kate Garraway) затроллили за платье, принт которого напоминает куски бекона. На это обратила внимание газета The Daily Mail.

Во время эфира соведущие сообщили Гарравэй, что зрители пишут в Twitter, будто ее полосатое кремово-коричневое платье похоже на бекон. В свою очередь, ведущий Бен Шепард (Ben Shephard) пошутил, что теперь понятно, почему собаки так и льнут к коллеге, а в студии так много слюней.

Видя, как живо подписчики программы в Twitter реагируют на наряд ведущей, им предложили угадать, в чем Гарравэй придет на следующей неделе.

— Good Morning Britain (@GMB) 08 марта 2019, 08:41

Издание отмечает, что расцветка, в которой зрители разглядели мясной мотив, на самом деле является стилизацией под зебру. Автор принта — стилист Дебби Харпер (Debbie Harper). Аналогичное платье в британских интернет-магазинах стоит 45 фунтов стерлингов (около четырех тысяч рублей по текущему курсу).

В январе под шквал насмешек попала австралийская телеведущая, которая вела эфир в жакете, вырез на котором напомнил зрителям форму пениса.

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