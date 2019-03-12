Россиянка испугалась допроса и попыталась задавить следователя на автомобиле

Жительница республики Бурятия была признана виновной в умышленном наезде на следователя. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в августе 2018 года. Женщина хотела избежать допроса в качестве свидетеля по уголовному делу и умышленно наехала на следователя. В результате она ударила его передней частью автомобиля, причинив следователю «сильную физическую боль». Отмечается, что действия виновной были опасны для жизни и здоровья пострадавшего.

Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.

В феврале Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бенефициара банка «Гефест» Вячеслава Ананских, которого обвиняли в жестоком избиении сотрудника ФСБ во время обыска. Ему был назначен судебный штраф в размере 90 тысяч рублей.

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