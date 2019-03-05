Полковника из МВД заподозрили в избиении девушки-следователя

Возбуждено уголовное дело в отношении замначальника следственного отдела ОМВД по Белорецкому району Башкирии, который, как считает следствие, избил свою подчиненную и угрожал ей убийством. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Полицейский подозревается в совершении преступлений по части 1 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством») УК РФ.

По данным следствия, 28 февраля в нерабочее время между 38-летним подозреваемым и 23-летним следователем того же отдела полиции произошел конфликт, в ходе которой полицейский нанес своей подчиненной телесные повреждения. Кроме того, он сдавливал руками шею потерпевшей и угрожал ей убийством.

3 марта сообщалось, что пострадавшая от рук полковника юстиции находится в больнице. У нее диагностировали множество травм, характерных для попытки изнасилования: ушибы головы, голени, плеч и тупая травма живота.

Осенью прошлого года 23-летняя дознавательница из Уфы обвинила коллег в групповом изнасиловании. По данным следствия, в ночь на 30 октября трое старших офицеров вызвали ее в служебный кабинет, где они устраивали застолье, попытались напоить девушку и напали на нее. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Троих фигурантов задержали и уволили из МВД.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!