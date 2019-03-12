Капитан судна с россиянами пригрозил перекрыть Босфор

Капитан арестованного в Турции судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров намерен в среду, 13 марта, перекрыть пролив Босфор, если морякам не выплатят долги по зарплате. Об этом передает РИА Новости.

Мужчина указал, что россияне находятся на сухогрузе более 10 месяцев — как в тюрьме и вдали от семей. «Наше терпение уже на пределе, и мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам. Если наши законные требования не будут выполнены до завтра [13 марта], то мы снимемся с якоря и перекроем Босфор, уведомив об этом соответствующие службы», — сообщил Багиров.

Экипаж требует снятия ареста с судна и разрешения на ремонт в доке, а также выплаты зарплаты. В конце февраля в Стамбуле прошли первые слушания по ситуации, передает агентство. Тогда они продлились 20 минут и были перенесены на 2 апреля.

Ранее Багиров сообщал, что задолженность судовладельца Akca Shipping перед моряками составляет 123 тысячи долларов.

Сухогруз Streamline под флагом Коморских островов с 11 российскими моряками на борту арестовали в Турции летом 2018 года за долги предыдущего владельца. Сообщалось, что оно шло из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, после чего экипаж должен был вернуться в Россию.

РИА Новости пишет, что Streamline был продан турецкой Akca Shipping предыдущим владельцем — компанией Seamann, зарегистрированной в Белизе. При этом арест на судно наложили по требованию компании из Турции Alpex. Она заявляет, что получила его в аренду от оператора Megion, и требует возместить 190 тысяч долларов, затраченные на ремонт. При этом в Seamann утверждают, что сухогруз сдали в аренду по поддельным документам, согласия на это никто не давал.

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