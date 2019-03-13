Фестиваль Alfa Future People Snow Edition огласил полный список участников

Организаторы фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People (AFP) Snow Edition огласили полный список участников. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет на курорте «Роза Хутор» и продлится три дня с 22 по 24 марта. Отмечается, что это первый российский фестиваль формата apres-ski, что означает совмещение развлекательной программы и занятий спортом.

На сцене YARKO STAGE выступят группировки Uppercuts, Samir Kuliev, Kate, Fonarev, Alexander Popov, Feel и Going Deeper.

Такие хаус-музыканты, как «Рашн Стайл» BIICLA, Novak, Phlegmatic Dogs, Proxy и резиденты Blaze TV исполнят свою музыку на площадке от Hyundai. На самой высокой точке курорта на сцену выйдут диджеи из объединений Slowdance и BDKMV.

Посетить фестиваль днем можно будет, предъявив ски-пасс «Роза Хутор». Билеты на ночную программу будут продаваться отдельно.

Узнать подробности и приобрести билеты можно по ссылке.

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