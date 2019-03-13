Российский клуб оказался самым неточным в Европе

Эксперты CIES Football Observatory проанализировали статистику европейских футбольных клубов по попаданию в створ ворот. Данные представлены на сайте организации.

Самым точным клубом Европы оказался английский «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы демонстрируют точность попадания в створ в 48,6 процента случаев. Среди представителей клубов за пределами топ-5 европейских чемпионатов (высших лиг Испании, Англии, Италии, Германии, Франции) лидером по данному показателю является голландский «Аякс» (50,4 процента).

В антирейтинге первое место среди клубов топ-5 занимает итальянский «Кальяри» с 28,9 процента попаданий. Среди остальных команд Европы худшим оказался представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов». Самарцы лишь в четверти случаев попадают по воротам соперников.

Примечательно, что по этому показателю российский клуб опережает аутсайдер болгарского чемпионата «Верея», который нанес всего 120 ударов по воротам соперников (у «Крыльев» — 214 ударов) при точности в 30 процентов.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в РПЛ после 18 матчей. На счету самарских футболистов 16 забитых мячей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!