Турист разозлился на загулявшую по барам жену и утопил сына

Турист из Иордании, отдыхавший в Таиланде, разозлился на жену, которая пошла на вечеринку без него, и сбросил их ребенка в море. Об этом сообщает Daily Mail.

52-летний Ваэль Набиль Салман приехал отдыхать в Паттайю с женой и годовалым сыном. Когда супруга отправилась в бар в одиночестве и оставила его присматривать за ребенком, Салман вышел из себя. В отместку он скинул коляску с ребенком с пирса, а затем попытался сбежать из страны.

Местные жители обнаружили тело и сообщили об этом полиции, после чего сотрудники правоохранительных органов арестовали иорданца в аэропорту.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Мужчина полностью признал свою вину и сказал, что сожалеет о случившемся. В полиции выяснилось, что преступник неоднократно посещал Паттайю. Он также признался, что ранее его жена всегда соглашалась присматривать за детьми самостоятельно. Однако в этот раз она пошла гулять без него, поэтому разгневанный мужчина убил ребенка и решил сбежать.

В декабре 2018 года двое мужчин убили туристку из США и сбросили ее тело в реку в Филиппинах. Сотрудники полиции округа Манилы уточнили, что тело 23-летней Томи Мишель Мастерс было спрятано в мусорный мешок и сброшено в реку Пасиг. Двух подозреваемых американцев арестовали. Выяснилось, что один из них был бойфрендом погибшей.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!