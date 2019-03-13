Окунание российского школьника в унитаз объяснили отсутствием «мужского примера»

Следственный комитет России выяснил причины конфликта в школе приморского города Большой Камень, вследствие которого родители учеников устроили самосуд на пятиклассником-хулиганом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 13 марта.

Старший помощник главы СКР Игорь Комиссаров встретился с коллективом школы, родителями и пострадавшим ребенком.

По итогам встречи он указал, что в учебном заведении работают женщины пенсионного и предпенсионного возраста, и нет педагогов-мужчин, «способных личным примером настоящего мужского поведения воспитывать детей».

Комиссаров также обратил внимание на недостатки подготовки учителей и психологов к разрешению детских конфликтов и формальный подход органов опеки к проблемам в семье ребенка.

К тому же классный руководитель не заметила, что бабушка утратила контроль над мальчиком, вследствие чего он терроризировал одноклассников.

В школе отсутствует выстроенная система бесплатного и доступного досуга и трудовой занятости подростков.

Учителя пожаловались Комиссарову на низкие зарплаты, недостатки формирования штата учебного заведения, засилье бумажной работы в ущерб воспитанию детей, дефицит возможностей повышения квалификации.

Представитель СКР встретился в реабилитационном центре с мальчиком, которого родители окунули в унитаз. Он отметил профессионализм его сотрудников, которые оказывают психологическую помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В настоящее время следствием установлено, что основной причиной произошедших событий явилось непринятие сотрудниками школы действенных мер по разрешению имевшейся конфликтной ситуации и невозможность опекуна по ряду причин обеспечить надлежащий присмотр и воспитание мальчика.

Губернатор Олег Кожемяко рекомендовал главе администрации Большого Камня Александру Андрюхину «незамедлительно рассмотреть вопрос об освобождении от замещаемых должностей лиц, допустивших халатное отношение к разрешению конфликтной ситуации в школе».

Пятиклассник долгое время издевался над сверстниками, но администрация школы не реагировала на жалобы родителей. Когда он избил одноклассницу, взрослые решили его проучить: они завели хулигана в школьный туалет и там окунули головой в унитаз.

После ЧП были возбуждены дела о побоях и халатности.

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