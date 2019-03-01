Родительский самосуд над школьником с окунанием в унитаз обрастет делами

Следственный комитет России возбудил второе уголовное дело после учиненного родителями самосуда над пятиклассником в школе города Большой Камень (Приморский край). Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель регионального управления СК Сергей Педорич.

По его словам, расследование ведется по статье о халатности сотрудников учебного заведения, допустивших инцидент.

Задержанных по делу пока нет.

Директор школы и классный руководитель отстранены от должности. Начальнику городского управления образования объявлен выговор.

Следователи указывали, что инцидент стал результатом затянувшегося конфликта в школе. К такому выводу они пришли в ходе расследования уголовного дела, возбужденного сразу после ЧП по статье 116 УК РФ («Побои»).

Пятиклассник в течение долгого времени безнаказанно издевался над сверстниками. Администрация школы не реагировала на жалобы родителей пострадавших. Однажды он принес в учебное учреждение нож и угрожал им другим детям. Пожаловавшаяся на это мать одного из школьников была вынуждена перевести своего ребенка в другое учебное заведение. Когда мальчик избил одноклассницу, и она попала в больницу с подозрением на разрыв селезенки, родители насильно завели хулигана в школьный туалет и там окунули головой в унитаз. Одного из них — многодетного отца Сергея Козлова задержали, но суд отказался брать его под стражу.

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