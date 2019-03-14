Снимок маленьких детей в медицинской форме привел в ярость пользователей сети

Пользователи Twitter раскритиковали снимок, на котором были изображены двое маленьких детей, одетых в униформу медицинских работников: девочка — в костюм медсестры, а мальчик — доктора. Юзеры углядели в фотографии проявление сексизма.

Пост был опубликован в аккаунте Medical Shots, автор которого часто выкладывает снимки на медицинскую тематику. «Это мило, не правда ли?» — подписал он фото детей.

Публикация набрала почти 20 тысяч лайков. Большинство подписчиков возмутились тем, что дети воплотили гендерные стереотипы, согласно которым ассистентом врача может быть только женщина. «Дети милы. А сексизм на их спинах — НЕТ», — отрезала Дейрдре Мари-Иха (Deirdre Marie-Iha).

«Нет, не так. Почему она не доктор? Или почему мальчик не медбрат?» — возмутился один из них. Другой заметил, что такая фотография может быть милой только по стандартам 1950 года.

Пользователь, называющий себя Angel Fernando, предложил свою редакцию снимка. В новом варианте на обеих медицинских робах значилось: «Профессионал в области здравоохранения». Подписчики приняли такие правки с восторгом и поблагодарили автора.

Один из подписчиков предположил, что сексистами являются комментаторы, а не автор поста. По его мнению, они ошибочно сделали выводы о том, кто из героев фото девочка, а кто мальчик, лишь по длине их волос. «Все ответы, называющие это сексистскими и гендерными стереотипами, делают свои предположения на основе каких-то причесок? Правда?» — негодовал он.

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