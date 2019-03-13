Отец назвал собственного сына «главным огорчением жизни» и пожалел

Специалист по интернет-маркетингу, писатель Сэм МакРобертс (Sam McRoberts) назвал своего сына «самым большим сожалением в жизни», после чего попал под шквал критики в Twitter.

МакРобертс ответил на вопросы писательницы Джулии Галеф (Julia Galef), которая рассказала, что, если бы у нее было время, она провела бы исследование о том, насколько ожидания родителей, мечтавших о ребенке, с годами оправдались. МакРобертс отметил, что они с женой планировали завести троих детей, однако им оказалось много и одного.

«Хоть я и люблю своего сына, сейчас я: а) знаю себя достаточно хорошо и б) знаком с проблемами воспитания достаточно хорошо, чтобы сказать, что ребенок, вероятно, мое самое большое сожаление в жизни. Жена согласна», — поделился глава агентства VUDU Marketing.

МакРобертс посетовал на то, что общество подталкивает людей к «увековечиванию вида», но никто не готовит к проблемам, связанным с воспитанием. «Я бы поспорил на деньги, что большинство людей сожалеют о том, что завели детей, но оправдывают это постфактум или притворяются, потому что это табу», — заключил отец.

На него обрушился шквал критики. «Если вы выставляете этот пост на публику, давая тем самым вашему сыну возможность услышать, что сожалеете о его существовании, то вы не любите своего сына», — высказался адвокат Акива Коэн (Akiva Cohen).

«Этот пост, вероятно, займет первое место в списке ваших сожалений за всю долгую жизнь», — предрек Дэйв Карр (Dave Carr) из Солт-Лейк-Сити.

Некоторые пользователи отметили, что могли бы понять человека, сожалеющего о решении завести детей, но желание МакРобертса заявить об этом во всеуслышание, настораживает.

Твит писательницы Галеф стал вирусным, а мнение МакРобертса собрало множество негативных комментариев. В результате ему пришлось удалить свои записи.

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