Разгадана тайна существования людей-хоббитов

Ученые Университета Эмори в США определили, какую среду обитания предпочитал человек флоресский (Homo floresiensis) — вымерший вид людей, прозванных хоббитами из-за маленького роста. Кроме того, выяснилось, что он охотился на крупных животных, включая стегодонов, гигантских аистов и комодских варанов. До сих пор о жизни этих гоминидов было известно очень мало. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали около 10 тысяч костей грызунов, найденных в известняковой пещере Лианг-Буа на острове Флорес (Индонезия), где ранее были обнаружены останки хоббитов. Окаменелости принадлежали пяти видам крыс различных размеров, в том числе Rattus hainaldi размером с мышь и флоресской крысой Papagomys armandvillei, сравнимой с кошкой. После идентификации останков ученые связали их со специфическими условиями окружающей среды, согласно морфологии костей.

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Оказалось, что среда обитания Komodomys rintjanus представляет собой открытые луга с перемежающимися участками леса, а R.hainaldi и P.armandvillei предпочитали более закрытую — лесную — местность. Отслеживание относительной численности видов грызунов с течением времени продемонстрировало, что 100 тысяч лет назад местность представляла собой открытые пастбища, а 60 тысяч лет назад появилось больше лесов. В отложениях того времени останки хоббитов не встречаются, что указывает на то, что они покинули пещеру.

Ученые считают, что человек флоресский предпочитал охотиться на животных, составляющих его рацион питания, на более открытой местности в других частях острова.

Останки Homo floresiensis впервые были обнаружены в 2003 году в Индонезии на острове Флорес. Их возраст достигал 13-95 тысяч лет. Рост флоресских людей составлял около одного метра, а объем их мозга был в три раза меньше объема мозга современного человека. Предполагается, что они появились около 1,75 миллиона лет назад.

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