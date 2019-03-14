Депутат передумал оставлять россиян с диабетом без инсулина

Единоросс и член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, который посоветовал больным диабетом похудеть, отрекся от своих слов и сказал, что его якобы неправильно поняли. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам депутата, говоря о похудении, он имел в виду профилактику заболевания, а не его лечение. «Я просто предупредил депутатов, что нужно заниматься профилактикой, чтобы не допускать возникновения и развития сахарного диабета. Речь шла именно о профилактике, а не о том, что человек вылечится, похудев», — сказал Герасименко. Он добавил, что увеличение числа людей с сахарным диабетом в стране за последние 25 лет связано в первую очередь с неправильным питанием и лишним весом.

Ранее во время выступления в Думе Герасименко говорил, что знает нескольких парламентарием с диабетом, которые принимали инсулин, а потом похудели на 30-40 килограммов и якобы перестали нуждаться в лекарствах. Он отмечал, что тем, «кто не хочет болеть сахарным диабетом», надо не пить таблетки, а «заняться собой».

Ранее депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов подготовил законопроект о поддержке россиян с диабетом и предложил не только обеспечивать граждан инсулином, но и заниматься профилактикой, социальной, экономической и медицинской поддержкой населения. Проект закона был отклонен «Единой Россией», Герасименко своей речью объяснял решение партии.

По официальным данным, с 2015 по 2017 год заболеваемость диабетом в России выросла на 23 процента. К концу 2017-го диабет был у пяти миллионов россиян. При этом к 2019 году многие инсулинозависимые больные, в том числе дети, остались без бесплатных лекарств. Также в стране наблюдается острая нехватка эндокринологов.

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