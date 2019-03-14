Борьбу США с Россией сочли нечестной

США ведут себя недобросовестно, а также используют всевозможные предлоги, чтобы оправдать свои попытки ослабить влияние России в мире. Об этом говорится в комментарии российского МИД, поступившем в РБК.

В ведомстве указали, что планы Вашингтона выделить на борьбу с Россией полмиллиарда долларов — не что иное, как яркий пример недобросовестной конкуренции. Так, заявленные цели не оригинальны: продвижение всеобщей безопасности, защита территориальной целостности союзников США. В то же время американцы требуют от партнеров отказаться от российской военной техники и предлагают помощь.

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МИД считает, что Вашингтон хочет просто переориентировать другие страны. «Американцы неприкрыто ведут дело к разрушению нашего взаимовыгодного сотрудничества с партнерами в экономической, энергетической области и по линии военно-технического сотрудничества, проталкивая вместо них свои компании», — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что ежегодно в американском бюджете предусматриваются средства для помощи странам Восточной Европы, чтобы «плотнее привязать их к себе». В последние годы это преподносится как борьба с мнимой российской угрозой, добавили в министерстве.

11 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп запросил выделение в 2020 году 500 миллионов долларов на укрепление безопасности и уменьшение зависимости стран Европы, Евразии и Центральной Азии от России. Позднее отмечалось, что Госдеп намерен потратить на противодействие влиянию Москвы 661 миллион долларов.

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