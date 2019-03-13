В США похвалили Россию и рассказали о превосходстве над ней

Россия успешно проводит военную модернизацию, однако Вашингтон все равно превосходит Москву в этой сфере. Об этом заявил глава Европейского командования ВС США и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, передает РИА Новости.

Он отметил, что обеспокоен российской программой модернизации. «Она реальная. Это хорошая программа, выполнение которой в целом идет по намеченному пути», — сказал Скапаротти на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США.

В то же время генерал уверен, что Вашингтон «имеет глобальное военное превосходство» над Москвой. По его словам, доминирование продолжится по крайней мере до тех пор, пока американцы продолжают инвестировать в свои вооруженные силы.

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Командующий также вновь указал на агрессивную позицию России. Кроме того, он призвал увеличить силы США и союзников на ротационной основе в Восточной Европе.

Ранее в марте Скапаротти заявил, что США должны усилить свое военное присутствие в Европе, чтобы противостоять растущей российской угрозе. Генерал отметил, что недоволен боеготовностью сил НАТО, которым не хватает разведданных в свете «модернизации и агрессивной силовой позиции России».

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