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В Солнечной системе нашли загадочную структуру

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Астрономы Военно-морской исследовательской лаборатории США обнаружили на орбите Меркурия кольцо пыли, которое, как считалось, не может существовать из-за близости к Солнцу. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали снимки, полученные STEREO — межпланетной станцией НАСА, предназначенной для изучения солнечной активности. Они построили модель, позволяющую определить количество света, как отражаемого от космической пыли, так и излучаемого короной Солнца. При этом отраженный свет в сто раз ярче излучаемого. Это позволило рассчитать, как много пыли содержится в космическом пространстве между Землей и Солнцем.

Оказалось, что на всей орбите Меркурия наблюдается 2,5-процентное усиление света, отражаемого пылью, что указывает на наличие кольца шириной 15 миллионов километров, в котором планета вращается вокруг светила. По словам астрономов, такой результат означает, что материал, из которого состоит кольцо, способен приблизиться к Солнцу гораздо ближе, чем считалось ранее.

Плотность пыли в центральной части структуры на пять процентов выше, чем в окрестностях. Предполагалось, что на пыль должны воздействовать солнечный ветер и магнитные поля звезды, способствуя ее удалению с орбиты. Согласно выводам исследователей, кольцо могло образоваться из-за пересечения орбиты Меркурия кометой Энке.

Подобная структура имеется у орбиты Земли и Венеры. В ходе другого исследования, проведенного астрофизиками из Центра космических полетов Годдарда НАСА, выяснилось, что кольцо у Венеры образовалось из мелких частиц благодаря группе пока не обнаруженных астероидов, которые вращаются вокруг Солнца вместе с планетой. Эти космические тела являются источниками пыли с самого рождения Солнечной системы.

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