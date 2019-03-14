Призыв Шевчука вернуться из США в Россию оспорили

Музыкант, участник групп CrossroadZ и «Неприкасаемые» Сергей Воронов прокомментировал призыв лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, посоветовавшего россиянам, живущим в США, вернуться на родину и строить новую, светлую Россию. Слова Воронова передает НСН.

Музыкант заявил, что выбор места жительства — личное дело каждого. Он также отметил, что в любой стране есть свои проблемы и трудности, а жизнь где бы то ни было зависит от людей. По его мнению, если у человека есть дело, друзья, если он хорошо себя чувствует, то может жить где угодно.

«Что касается того, чтобы сделать лучше страну, то тут должны быть условия для того, чтобы заниматься делом, кормить семью, чтобы это было удобно для жизни», — заключил Воронов.

Во время мартовского тура по США и Канаде Юрий Шевчук заявил, что России не хватает «просветленного интеллекта», в связи с этим соотечественники должны вернуться домой и строить красивую страну.

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