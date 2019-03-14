Шевчук рекомендовал живущим в США россиянам паковать чемоданы

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук призвал иммигрировавших россиян вернуться на родину из США. Слова музыканта передает ФАН.

Артист считает, что России не хватает «просветленного интеллекта», поэтому соотечественники, проживающие на территории Америки, должны «упаковать чемоданы» и лететь домой.

«Строить новую, светлую, настоящую, красивую Россию. Пора уже, друзья, пора», — пояснил Шевчук.

С 6 по 26 марта у «ДДТ» запланировано девять выступлений в США и Канаде. Музыкант выйдет на сцену в Нью-Йорке, Бостоне и Торонто.

В 2017 году Шевчук прокомментировал план правительства по пропаганде среди россиян здорового образа жизни. По его мнению, властям нужно учить людей думать и любить, а не отучать курить и пить.

С момента своего образования в 1980-м году рок-группа ДДТ выпустила 19 студийных альбомов, в которые вошли песни: «Просвистела», «Что такое осень», «Не стреляй!», «Расстреляли рассветами» и другие.

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