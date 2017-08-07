Шевчук назвал свой рецепт здорового образа жизни россиян

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук прокомментировал Национальной службе новостей (НСН) планы российского правительства по пропаганде среди россиян здорового образа жизни. По его мнению, властям нужно учить людей думать и любить, а не отучать курить и пить.

«Вот это очень важно, именно отсюда и идет весь здоровый образ жизни... Ну, что? Мы разве выращиваем здоровых безмозглых роботов? А вот думать, размышлять, иметь ко всему какую-то критическую оценку происходящего, чтобы дальше развивалась страна, вот это очень важно», — заявил музыкант.

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Шевчук подчеркнул, что его волнует умственное здоровье, как россиян, так чиновников. «Умы нужно не сушить, а делать все, чтобы интеллект в России действительно развивался. То есть, образование, образование и еще раз образование. А с ним у нас, скажем так, неважно. Меньше на пушки и ракеты, больше — в университеты. И школы. Учителям зарплаты — вот это важно», — добавил лидер «ДДТ».

7 августа стало известно, что правительство собирается увеличить долю приверженцев здорового образа жизни среди россиян до 50 процентов к 2020 году. Согласно документу, если в 2017 году в стране насчитывается 36 процентов сторонников ЗОЖ, то к 2025 году их доля должна увеличиться до 60 процентов.