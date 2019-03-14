Подмосковье выйдет на новый уровень сердечно-сосудистой помощи

Губернатор Андрей Воробьев и директор центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, кардиохирург Лео Бокерия подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе главы региона в четверг, 14 марта.

«Центр им. Бакулева проводит уникальные операции, которые делаются не везде в мире. Мы заинтересованы, чтобы наши детки тоже имели доступ сюда», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что сотрудничество региональных специалистов с московскими коллегами позволит сделать доступными «бесценные операции, которые спасают жизни». Губернатор уточнил, что соглашение предусматривает курирование 12 региональных сосудистых центров, проведение телемедицинских консультаций, обучение клинических ординаторов.

В свою очередь, Лео Бокерия выразил надежду на плодотворное взаимодействие. По его словам, медучреждение располагает достаточным кадровым составом.

Уже с 15 марта планируется расширение потока подмосковных пациентов в центр им. Бакулева, уточняется в сообщении.