Российский пожарный добился зарплаты голодовкой

Руководство департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края обещало выплатить зарплату за март сотрудникам пожарной части поселка Амазар после голодовки ее командира Константина Князева, сообщает «Чита.ру».

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Как сообщил порталу Князев, он приостановил акцию до фактического исполнения руководством обязательств.

«За март обещают расплатиться в ближайшее время. А на долг с 2016 по 2019 годы буду подавать в суд, так как времени прошло много», — сообщил он.

По информации «Интерфакса», краевая прокуратура начала проверку обстоятельств, из-за которых Князев объявил голодовку: в частности, невыплаты денег за переработки и невыдачи спецодежды. Также проверку проведут в управлении Следственного комитета по Забайкальскому краю: следователи опросят работников пожарной части и изучат бухгалтерские документы.

Ранее стало известно, что спасательные подразделения МЧС оказались оснащены техникой и спецоборудованием всего на 10 процентов. Об этом на коллегии министерства по итогам 2018 года заявил первый замминистра Александр Чуприян. Он отметил, что в первую очередь не хватает средств инженерного вооружения, радиационной, химической и биологической защиты, автомобилей и медицинской техники.

В июле прошлого года проверка МЧС выявила, что последние четыре года ведомство занималось методичным саморазрушением: главными проблемами стали плохая социальная поддержка кадров, нехватка и устаревание пожарной техники. Кроме того, была сильно урезана штатная численность: боевой расчет на пожарной машине составляет три человека вместо необходимых шести, уволены все специалисты тылового технического обеспечения, штат Госпожнадзора сокращен вдвое, из-за чего на каждого инспектора приходится теперь более тысячи объектов.

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