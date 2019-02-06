Дефицит оснащения сотрудников МЧС достиг 90 процентов

Спасательные подразделения МЧС оказались оснащены техникой и спецоборудованием всего на 10 процентов. Об этом на коллегии министерства по итогам 2018 года заявил первый замминистра Александр Чуприян, передает ТАСС.

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«На сегодняшний день в наличии более 7,3 тысячи единиц, а потребность в закупке — свыше 107 тысяч единиц. Иначе говоря, дефицит техники и специального оборудования составляет более 90 процентов», — сообщил он.

Чуприян отметил, что в первую очередь не хватает средств инженерного вооружения, радиационной, химической и биологической защиты, автомобилей и медицинской техники.

Представитель ведомства заверил, что сложившуюся ситуацию «будут исправлять».

Ранее проверка МЧС выявила, что последние четыре года ведомство занималось методичным саморазрушением: главными проблемами стали плохая социальная поддержка кадров, нехватка и устаревание пожарной техники. Кроме того, была сильно урезана штатная численность: боевой расчет на пожарной машине составляет три человека вместо необходимых шести, уволены все специалисты тылового технического обеспечения, штат Госпожнадзора сокращен вдвое, из-за чего на каждого инспектора приходится теперь более тысячи объектов. В последние три года также прекратилось распределение выпускников профильных учебных заведений, в результате чего возник некомплект офицерского состава.

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