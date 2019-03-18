Заседание грузинского парламента закончилось мордобоем

В ходе заседания комитета парламента Грузии по юридическим вопросам между депутатом правящей в стране партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклием Берая и представителем оппозиционной партии «Европейская Грузия» Отаром Кахидзе завязалась драка. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале David Zhvania.

Как указывает «Sputnik Грузия», депутаты вступили в перепалку во время выступления председателя юридического комитета Анри Оханашвили, представлявшего поправки к закону «Об общих судах». После словесной перепалки Кахидзе вскочил и бросил в Берая бумагами, после чего завязалась драка.

Драку удалось разнять при помощи приставов и других членов комитета.

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