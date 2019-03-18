Почтового голубя продали за 1,25 миллиона евро

Фламандский голубь по кличке Армандо стал самым дорогим голубем, который когда-либо продавался в мире. На проведенном в воскресенье, 17 марта, аукционе в бельгийском Кнесселаре он был куплен за рекордную сумму в 1,25 миллиона евро, сообщает аукционный дом Pipa. Покупателем стал гражданин Китая.

Утром в воскресенье цена на голубя составляла 532 тысячи евро (более 38 миллионов рублей), а через час — увеличилась более чем в два раза. Аукцион начался 4 марта, и спустя несколько минут после старта стоимость голубя выросла до 300 тысяч евро (почти 22 миллиона рублей).

Пятилетнего Армандо считают одним из лучших в истории голубиных гонок, он является обладателем многочисленных призов. Теперь главной задачей голубя будут не гонки — китайский коллекционер планирует заняться разведением новых птиц для участия в соревнованиях.

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В 2013 году китайский предприниматель заплатил около 400 тысяч долларов (более 25 миллионов рублей) за редкого бельгийского голубя на аукционе, организованном Pipa. В ноябре прошлого года в том же аукционном доме за 376 тысяч евро (около 27,5 миллиона рублей) был продан голубь по кличке Новая Молния.

В марте аукционным домом Christie's была распродана коллекция искусства британского певца Джорджа Майкла. Самым ценным лотом стал белый голубь, «парящий» в формальдегиде за голубым стеклом. Его стоимость оценивается от 1,3 до 1,9 миллиона долларов (примерно от 83 до 122 миллионов рублей).

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