Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»

Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей». Соответствующий ролик публикует «Звезда».
«Развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень". Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность», — заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.
В марте сообщалось, что российские предприятия из-за нехватки финансирования в последние полтора года приостановили создание воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ), предназначенной для перспективных малошумных дизель-электрических подводных лодок.
АПЛ четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А» должны стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. В настоящее время построены и находятся в строю три АПЛ: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». В 2019 году флот должен получить «Князя Владимира».
Согласно действующей госпрограмме вооружений, всего в состав ВМФ планируется принять восемь подлодок проекта «Борей». Как пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник, рассматривается возможность после 2027 года довести число АПЛ проекта «Борей» до десяти.