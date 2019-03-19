Рухнувшее здание завалило сотню человек

Четырехэтажное здание обрушилось в индийском Дхарваде (штат Карнатака), под завалами оказалось более 90 человек. Об этом сообщает Chauthi Duniya. Видео с места ЧП опубликовано в Twitter.

Под данным газеты, здание было не до конца построено, в нем еще велись работы. Во время обрушения в нем находилось около 150 человек, в том числе строители, большая часть из них оказалась под обломками. Уже подтверждена гибель двух человек, десятки доставлены в больницы.

На месте работают врачи, местные жители помогают искать выживших. Завалы разбирают при помощи техники. Также сообщается, что в соседних зданиях появились трещины, из них вывели людей.

Как передает International Business Times, первые два этажа рухнувшего здания уже были сданы в аренду, несмотря на продолжающееся строительство.

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