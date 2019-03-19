Подмосковье проведет роуд-шоу в Индии

Подмосковная делегация планирует продемонстрировать индийскому бизнес-сообществу инвестиционный потенциал региона во второй половине 2019 года, сообщил заместитель председателя областного правительства Вадим Хромов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 марта.

«На территории Московской области уже зарегистрировано около 10 предприятий с участием индийских инвестиций. В конце ноября прошлого года в Дубне была открыта первая очередь российско-индийского фармацевтического предприятия», — рассказал Хромов.

По его словам, в последняя время значительно активизировалось сотрудничество региона с индийскими предпринимателями. Проведение презентации инвестиционного потенциала Подмосковья может значительно расширить деловые связи между странами, подчеркнул он.

Возможность проведения роуд-шоу согласована с главой Национальной корпорации малого бизнеса Индии (NSIC) Пролай Деем, уточняется в сообщении пресс-службы профильного ведомства. В частности, иностранных инвесторов интересуют фармацевтика, IT-технологии, производство автокомпонентов и машиностроение.