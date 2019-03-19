Российские полицейские задержали скрывавшегося 17 лет бродячего насильника

В Челябинской области полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании, который 17 лет скрывался от следствия. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Летом 2002 года в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что ее 17-летнюю дочь избил и изнасиловал знакомый. По ее словам, 22-летний молодой человек обманом заманил девушку в свою квартиру. Повреждения, имевшиеся на теле потерпевшей, а также следы, изъятые на месте происшествия, подтверждали показания.

Несмотря на то, что личность подозреваемого была известна, он успел покинуть город. 17 лет мужчине удавалось скрываться от следствия, постоянно меняя место жительства. Уточняется, что он пересекал границу между регионами на попутном транспорте, не имея при себе паспорта, поскольку тот был утерян.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в изнасиловании. По решению суда он отправлен под домашний арест.

11 марта сообщалось, что в Москве полицейские задержали киллера, который 18 лет находился в международном розыске по линии Интерпола. По данным следствия, в начале нулевых он создал устойчивую вооруженную группу, управляя ее участниками и разрабатывая планы по совершению тяжких преступлений. Также правоохранительные органы Казахстана обвинили мужчину в убийстве бизнес-партнера в августе 2001 года.

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