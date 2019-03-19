Открытое с 12 раза дело о пытках в российской полиции закрыли

В Краснодарском крае управление Следственного комитета России (СКР) прекратило расследование дела о пытках четверых задержанных в отделе МВД Анапы. Об этом во вторник, 19 марта, сообщается на сайте «Комитета против пыток».

Как уточняется в сообщении, решение вынес следователь второго отдела по расследованию особо важных дел краевого следственного управления. По словам правозащитников, следователь критически отнесся к показаниям потерпевших, свидетелей и результатам судебно-медицинского заключения эксперта, так как посчитал их всех заинтересованными лицами.

История получила резонанс после того, как четверо работников продуктовой базы рассказывали правозащитникам о произошедшем в декабре 2015 года. Тогда их задержали и доставили в ОМВД Анапы, где подвергли многочисленным пыткам.

По словам потерпевших, чтобы добиться признаний в разбойном нападении, полицейские душили их при помощи противогаза, били электротоком и насиловали резиновой дубинкой. Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия по факту произошедшего было возбуждено осенью 2017 года только с 12-й попытки.

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