Более 10 новых заводов появятся в Подмосковье

11 новых заводов планируется открыть в особой экономической зоне «Дубна» до конца года, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 марта.

«Всего на данный момент из 150 резидентов 42 уже построили, планируют или ведут возведение производственных и административных зданий», — рассказал он на первом в 2019 году расширенном совещании с резидентами.

Среди наиболее крупных проектов — производство импортозамещающего нефтесервисного оборудования, рассказал он. Инвестиции в проект превысили 350 миллионов рублей. Далее идет завод по производству профессиональных косметических средств с инвестициями в размере 130 миллионов рублей.

В пресс-службе областного правительства подчеркнули, что территория ОЭЗ «Дубна» будет расширена на 80 гектаров. Это решение принято в связи с активным развитием объекта. Так, на правобережной площадке планируется завершить строительство нового питающего центра «Долино» на 50 МВт, а также ввести в эксплуатацию два инновационно-технологических центра общей площадью более 18 тысяч квадратных метров.