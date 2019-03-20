Путин отреагировал на отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу. Об этом в среду, 20 марта, сообщает ТАСС.

«Мы видим, какие политические события происходят у наших соседей, у нашего близкого союзника. Они связаны со сменой политического руководства», — отметил российский лидер.

Он также выразил надежду на то, что новое руководство республики «обеспечит преемственность». Путин выразил Назарбаеву благодарность за проделанную работу и пожелал ему здоровья и успехов.

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Ранее стало известно о том, что бывший спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании палат парламента и временно вступил в должность президента республики. Он предложил переименовать столицу республики в Нурсултан, а также назвать улицы всех областных центров именем Назарбаева.

Кроме того, дочь бывшего казахского лидера Дарига Назарбаева была избрана председателем верхней палаты парламента республики. Ее кандидатуру выдвинул экс-председатель сената Токаев.

19 марта Назарбаев объявил о том, что уходит в отставку. Срок его полномочий истекает в апреле 2020 года. Он добавил, что остается главой Совбеза и партии «Нур Отан». Политик бессменно возглавлял республику с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), а почти год до этого был первым секретарем ЦК КП Казахстана. Назарбаев является рекордсменом по пребыванию у власти на постсоветском пространстве.

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